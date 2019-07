المتوسط

تظاهر مواطنون في مدينة بنغازي، احتجاجا على التدخل التركي والقطري في الشأن الليبي.

ورفع المواطنون شعارات تندد بالتدخل، كما عبروا عن دعمهم للجيش مؤكدين وقوفهم الى جانب المشير خليفة حفتر في حملته العسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس.

