المصرف المركزي يعلن حجم إيراداته ونفقاته خلال العام الحالي

كشف مصرف ليبيا المركزي حجم الإيرادات النفطية والانفاق خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح المصرف في بيان له أن الإيرادات النفطية بلغت حسب الترتيبات المالية بلغت 13.200 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 14.348 مليار بفائض 1.148 مليار دينار فيما بلغت إيرادات الضرائب حسب الترتيبات المالية 600 مليون وبلغت الإيرادات الفعلية 311 مليون دينار بعجز 289 مليون دينار.

وأشار البيان إلى أن إيرادات الجمارك حسب الترتيبات المالية بلغت 400 مليون دينار فيما بلغت إيرادات الجمارك الفعلية 160 مليون دينار بعجز يقدر بـ 240 مليون فيما بلغت إيرادات الاتصالات حسب الترتيبات المالية 375 مليون دينار فيما بلغت 41 مليون بعز 334 مليون بينما بلغت أرباح مصرف ليبيا المركزي حسب الترتيبات المالية 150 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 125 مليون دينار بعجز 25 مليون.

ولفت البيان إلى أن إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي حسب الترتيبات المالية بلغت 400 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 100 مليون بعجز 300 مليون دينار وبحسب البيان بلغت الإيرادات المقدرة بحسب الترتيبات المالية لرسم الخدمات وايرادات أخرى 375 مليون فيما بلغت الإيرادات الفعلية 384 مليون بفائض 9 مليون وبلغ اجمالي الإيرادات النفطية والسيادية بحسب الترتيبات المالية 15.500 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 15.469 مليار بعجز 31 مليون كما أن إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي بحسب الترتيبات المالية بلغت 7.900 مليار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 11.100 مليار بفائض 3.200 مليار.

ونوه المصرف إلى أن الانفاق على الباب الأول وهو المرتبات بلغ حسب النفقات المقدرة بلغ 12.643 مليار فيما بلغت النفقات الفعلية 9.933 مليار وبذلك فإن النسبة إلى إجمالي الانفاق الفعلي 55.2 % بفائض 2.710 مليار فيما بلغ الانفاق على الباب الثاني وهو الميزانية التسييرية بحسب النفقات المقدرة 4.988 مليار فيما بلغت النفقات الفعلية 3.679 مليار وبذلك فإن النسبة إلى إجمالي الإنفاق الفعلي 20.4% وبذلك بلغ الفائض 1.309 مليار دينار.

وأشار البيان إلى أن الباب الثالث المتعلق بالتنمية بلغت حسب النفقات المقدرة 2.500 مليار دينار فيما بلغت النفقات الفعلية 897 مليون وبذلك فإن النسبة إلى إجمالي الانفاق الفعلي بلغت 5% بفائض 1.603 مليار وفي الباب الرابع وهو الدعم بلغت النفقات المقدرة 3.270 مليار دينار فيما بلغت النفقات الفعلية 3.483 مليار وبذلك فإن النسبة إلى إجمالي الانفاق الفعلي بلغت 19.4% بعجز يقدر بـ213 مليون وبذلك فإن إجمالي النفقات المقدرة بلغ 23.401 مليار فيما بلغت النفقات الفعلية 17.992 مليار وبذلك فإن النسبة إلى إجمالي الإنفاق الفعلي بلغت 100% بفائض 5.409 مليار.

وأظهر بيان المصرف إلى أنه تجري شهريا عملية المطابقة بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

وتضمن بيان المصرف أن إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي بلغت عام 2018 مبلغ 13.2 مليار دينار خصص منها مبلغ 5 مليارات لسداد الدين العام عن 2018

وأشار المصرف إلى أن الباب الأول لا يتضمن مرتبات شهر يونيو لعدم ورودها من وزارة المالية حتى تاريخه لافتا إلى أن نسبة ما تم إنفاقه على المرتبات بلغت 55.2% من إجمالي الانفاق.

وبحسب المصرف فقد بلغ إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي 11.262 مليار دولار منها 8.014 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية تشمل 3.382 مليار دولار مخصص لأرباب الأسر ، 3.715 مليار دولار للاعتمادات، 917 مليون دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين فيما بلغت تحويلات الدولة مبلغ 3.248 مليار دولار منها 2.096 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، 839 مليون دولار تشمل (منح ورسوم الطلبة الدارسين بالخارج على نفقة الدولة، السفارات، مصروفات القضايا الخارجية، تسديد التزامات العلاج بالخارج على نفقة الدولة ) و313 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

