ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد

طرابلس-العنوان

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بطرابلس، اليوم الاثنين، أن تتعرض مناطق الوسط والجنوب والغرب إلى موجة حر، حيث تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 49 درجة مئوية.

وبحسب النشرة الجوية للمركز، ستتأثر مناطق الغرب بمنخفض جوي يتحرك تدريجيًا ناحية الشرق، ما نتج عنه ارتفاع درجات الحرارة، خاصة على مناطق رأس لانوف وسرت وبني وليد وأبو نجيم والقريات وهون وغدامس.

وستكون السماء صافية في مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة إلى قليلة السحب تتكاثر مساءً على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية، فشمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار، مع هبوط في الرؤية على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة مئوية على المناطق الممتدة من رأس أجدير حتى الخمس وسهل الجفارة وجبل نفوسة، وبين 40 و45 درجة مئوية على المناطق الممتدة من الخمس إلى سرت والدواخل، وتصل 49 على أبو نجيم، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا من مساء اليوم على أغلب المناطق.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدًا على المناطق الساحلية، وتكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وشمالية غربية على أقصى الساحل الشرقي، تتحول إلى غربية فشمالية غربية معتدلة غدًا.

بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و45 درجة مئوية، ولا تتجاوز 32 درجة مئوية على طبرق وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق الساحلية.

أما في الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى، بين 42 و47 درجة مئوية.

وفي الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية، وقد تظهر بعض السحب المتفرقة، فيما تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و44 درجة مئوية.

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