مصرف ليبيا المركزي يصدر بياناً يوضح فيه الإيراد والإنفاق للنصف الأول من العام الحالي

أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً وضح فيه الإيراد والإنفاق من 2019/01/01 حتى 2019/06/30.

وجاء في البيان ان الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية كانت 15.500 مليار دينار ليبي وان القيمة الفعلية للايرادات هي 15.469 مليار بعجز بلغ 31 مليون دينار خلال هذا العام، بالاضافة لإيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي والتي قدرت بـ 7.900 مليار دينار بينما كانت الإيرادات الفعلية 11.100 مليار دينار بفائض بلغ 3.200 مليار دينار ليبي.

كما تضمن البيان جدولاً مفصلاً عن الانفاق هذا العام على المرتبات والنفقات السييرية والتنمية والدعم حيث كان اجمال النفقات المقدرة حسب الترتيبات المالية هي 23.401 مليار وان ما تم انفاقه فعليا هو 17.992 مليار وتوفر مبلغ 5.409 مليار .

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