الكويت : إعترافات عشماوي خلال تحقيقات ليبيا ومصر أطاحت بالخلية الإخوانية الإرهابية

أعلنت جريدة “الأنباء” الكويتية المقربة من الديوان الأميري في الكويت في عنوان رئيسي أن وفداً أمنياً مصرياً سيصل الكويت خلال الساعات المقبلة على خلفية ضبط “خلية إخوانية” مؤخرا في الكويت متهمة بأعمال إرهابية.

وأشارت الجريدة الكويتية وهي الأولى في الكويت في عدد تابعته المرصد ، إلى أن الكشف عن الخلية الإخوانية في الكويت جاء على هامش التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية والليبية مع هشام عشماوي الذي تم تسليمه لمصر مؤخراً بعد إعتقاله في درنة شهر أكتوبر 2018 ، جدير بالذكر أن عشماوي هو العقل المدبر لعملية إغتيال النائب العام المصري بسيارة مفخخة في القاهرة سنة 2015 فيما تتهم الخلية بالتورط في ذات القضية .

ولفتت الصحيفة إلى أن الوفد الأمني المصري سيحمل معه ملفا لبعض الخلايا النائمة داخل الكويت والمرتبطة بتنظيم الإخوان، مؤكدا أن جهاز أمن الدولة الكويتي سيقوم بعمل تحقيق ومراجعة مدى تورط الأسماء التي يحملها الوفد الأمني المصري، مؤكدا أن كل شخص سيثبت ضلوعه في أي هجمات داخل مصر أو المشاركة والدعم لتنظيم الإخوان، سيتم ضبطه وإحالته إلى التحقيق ومن ثم ترحيله إلى مصر.

وأكدت الجريدة نقلاً عن مسؤول أمني كويتي أن التحقيقات ستكشف أيضا هوية المواطنين الكويتيين الذين دعموا أعضاء الخلية المصرية بأي صورة كانت، مؤكدا أن كل مواطن يثبت دعمه لأعضاء الخلية سيُحال إلى القضاء الكويتي.

وأشارت الجريدة إلى أن هناك وافدين تم استدعاؤهم على ذمة التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين الـ8 للتعرف على مدى تعاونهم، موضحا أن جميع أسر الوافدين المقرر تسليمهم إلى الوفد سيتم الطلب منهم مغادرة البلاد، لأنهم غير مرغوب فيهم.

بيان من وزارة الداخلية: قامت الاجهزة الامنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية بضبط خلية ارهابية تتبع تنظيم الاخوان المسلمين قد صدر بحقهم احكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت الى ١٥ عام.https://t.co/VRZpWUWLEK — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 12, 2019

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت الجمعة الماضية، ضبط شبكة قالت إن عناصرها مصريون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، صدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن في مصر على خلفية تنفيذهم هجمات هناك.

المرصد – متابعات

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