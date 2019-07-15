ورشة لذوي الاحتياجات الخاصة في بني وليد

شهد مركز البحوث الهندسية وتقنية المعلومات في مدينة بني وليد إقامة ورشة عمل تحت عنوان “وصول” حول الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونظمت الورشةً وأشرفت عليها جمعيةُ أهل الخير لذوي الاحتياجات الخاصة بني وليد واستهدفت عمداء الكليات في جامعة بني وليد ومدراء الأقسام مع حضور فعال من أغلب منظمات المجتمع المدني.

وهدفت الورشة إلى التعريف بحقوق شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الجامعي وتسهيل وتذليل الصعاب أمامهم للوصول إلى القاعات الدراسية وكسب العلم كأهم الحقوق الرئيسية لهم،وكذلك وجوب بناء منحدرات أمام الجهات العامة وأمام المؤسسات التعليمية لتساعدهم في الوصول على قضاء حاجياتهم .

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