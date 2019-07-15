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بحث تطوير مركز دراسات باطن الجبل

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام أعضاء من مركز الدراسات الاجتماعية في مدينة طرابلس بزيارة إلى بلدية باطن الجبل التقوا فيها عميد ووكيل وأعضاء المجلس البلدي باطن الجبل.

وتخلل الزيارة عقد اجتماع تم فيه مناقشة فتح فروع لمركز الدراسات والبحوث الاجتماعية في مختلف البلديات، وما يتطلبه المركز من دعم للفروع والوقوف لجانبها لكي يتم تسهيل مهمة الدراسة والبحث في المناطق لبعض الظواهر السلبية التي تسبب الإخلال بالأمن والسلم الاجتماعي، حيث بادرت بلدية باطن الجبل بتخصيص مكان لإنشاء فرع مستحدث جديد للمركز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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