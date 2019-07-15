بحث تطوير مركز دراسات باطن الجبل

قام أعضاء من مركز الدراسات الاجتماعية في مدينة طرابلس بزيارة إلى بلدية باطن الجبل التقوا فيها عميد ووكيل وأعضاء المجلس البلدي باطن الجبل.

وتخلل الزيارة عقد اجتماع تم فيه مناقشة فتح فروع لمركز الدراسات والبحوث الاجتماعية في مختلف البلديات، وما يتطلبه المركز من دعم للفروع والوقوف لجانبها لكي يتم تسهيل مهمة الدراسة والبحث في المناطق لبعض الظواهر السلبية التي تسبب الإخلال بالأمن والسلم الاجتماعي، حيث بادرت بلدية باطن الجبل بتخصيص مكان لإنشاء فرع مستحدث جديد للمركز.

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