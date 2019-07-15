الثني يوجه بحل كافة مختنقات بلدية اجدابيا

وجه رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الإثنين، حكومته لحل كافة المختنقات التي تعاني منها بلدية اجدابيا عبر مشاريع بلغت قيمتها نحو 63 مليون دينار من أصل 100 مليون تمت الموافقة عليها في السابق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا السيد امبارك المنفي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس.

ووفق بيان للحكومة المؤقتة، فقد بحث العديد من المشروعات اللازمة لبلدية اجدابيا، حيث وافق الثني على 19 مشروعا، في مجالات الطرق وفتح المسارات بكلفة بلغت حوالي 43.5 مليون دينار.

وتشمل المشاريع التي تمت الموافقة عليها العديد من مشاريع المياه والصرف الصحي بلغت 14 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره حوالي 15 مليون دينار. و 10 مشاريع خاصة بقطاع الكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 8 ملايين دينار.

كما وافق الثني على تكليف مكتب استشاري لدراسة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ووافق كذلك على توفير مستلزمات التشغيل لشركة خدمات النظافة العامة اجدابيا بقيمة 4 ملايين دينار.

وأشارت “المؤقتة في بيانها، إلى أن هذه المشاريع تأتي كخطوة أولى، فيما ستتم الموافقة على مشاريع التعليم والصحة وغيرها لاستكمال كامل القيمة التي تمت الموافقة عليها.

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