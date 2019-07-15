نقيب عام معلمي ليبيا يعلن بداية “إضراب عام” حتى زيادة المرتبات

بنغازي-العنوان

أعلن النقيب العام لمعلمي ليبيا عبدالنبي النف خلال مؤتمر صحفي الدخول في إضراب عام لكافة المعلمين والعاملين بقطاع التعليم على مستوى ليبيا ابتداء من يوم الخميس المقبل وذلك حتى زيادة مرتبات القطاع التي أقرها مجلس النواب.

وأوضحت الناطق الإعلامي باسم النقابة نجاح العسبلي أن يوم الخميس المقبل سيكون اعتصاما لكافة المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم حتى يتم تنفيذ القانون رقم 4 المتعلق بزيادة مرتبات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم الصادر عن مجلس النواب.

وبحسب الناطق الإعلامي قال النقيب العام لمعلمي ليبيا عبدالنبي النف أن المعرقل الوحيد لتنفيذ القانون هو محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.

وأوضح النف أن النقابة ستدعو لمظاهرة حاشدة ستكون في بنغازي والبيضاء، وطالب النف المعلمين بأن يكونوا صفا واحدا كون الأمر يخص كافة المعلمين وعلى كل معلم أن يقول كلمته وهذه الفرصة الأخيرة التي يجب أن تثبت حقوق المعلمين ولو بالانتزاع حسب وصفه.

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