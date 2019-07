آمر المنطقة العسكرية الغربية: نجحنا في إنهاء المرحلة الأولى من العمليات

المتوسط

أكد آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش، اللواء إدريس مادي، إن القوات المسلحة نجحت في إنهاء المرحلة الأولى من العمليات، التي ركزت على استنزاف الميليشيات المسلحة، مشيراً إلى أن قوات الجيش تعكف على الإعداد والتحرك للمرحلة الأخيرة لتحرير طرابلس.

وقال مادي، في تصريحات صحفية، إن الجيش عاقد العزم على تحرير البلاد من قبضة الميليشيات المسلحة والمرتزقة والجماعات الإرهابية.

وأشار اللواء، إلى أن قوات الجيش قادرة على دخول قلب طرابلس وتحريرها من قبضة المسلحين والإرهابيين، منبهاً إلى أن الأمر بحاجة لمراجعة الخطوات القادمة والتجهيز والاستفادة من الدروس السابقة.

