النواب الليبيون بالقاهرة: مساعٍ لتشكيل حكومة وحدة وطنية

أكد أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون في القاهرة، على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها، واعتبار ذلك خطا أحمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.

وذكر النواب في بيان أصدروه اليوم الاثنين، أنهم اتفقوا عبر لقاءاتهم في القاهرة على أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له.

وشدد النواب في بيانهم على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأكدوا على العمل مجدداً على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة.

وأشاروا إلى أنهم سيجتمعون قريبا في جلسة لمجلس النواب في أي مدينة يتم الاتفاق عليها في أقرب وقت بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة.

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