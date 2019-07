رئيس الاتحاد البرلماني العربي يناشد المجتمع الدولي بدعم ليبيا

المتوسط

ناشد رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي والبرلمانات العربية والدولية والاتحادات البرلمانية الى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية وتوجيه كل الدعم لتمكين ليبيا من بناء مؤسسات قوية قادرة على دحر جميع القوى الإرهابية

وأدان الطروانة التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف مقبرة الهواري في مدينة بنغازي ، مؤكدا رفضه المطلق لجميع أشكال الإرهاب ومظاهره الدموية التي تتجلى فيها حقيقة الإرهابيين الانتهازيين بأقبح صورها، معرباً عن دعمه وتضامنه مع ليبيا في خططها ومساعيها لاجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء على الفكر المتطرف الذي يغذي الكراهية والعنف وسفك الدماء.

