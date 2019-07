المتوسط

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية اختتام الورشة التدريبية التي تستهدف مدربي مراكز الاقتراع على عملية الاقتراع والفرز والعد.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الدورة اختتمت في بلديات الشرقية ، القطرون، تراغن، بحضور رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

ولفتت اللجنة إلى أنه تم عقد هذه الورشة استعدادا لاقتراع البلديات المعنية خلال شهر أغسطس.

The post ختام دورة تستهدف مدربي مراكز الاقتراع appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية