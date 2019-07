صحة الوفاق تبحث تصميم قسم للنساء والولادة بمستشفى معيتيقة

المتوسط

ناقش وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق “محمد هيثم عيسى” مشروع تصميم قسم للنساء والولادة داخل “مستشفى معيتيقة ” مع مهندسي الشركة المنفذة للمشروع وبحضور وكيل هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي”.

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مشروع إنشاء قسم للنساء والولادة داخل مستشفى معيتيقة يمتد على مساحة تساوي 3000 متر وسيتكون المبنى من 3 طوابق وبسعة سريرية تبلغ 70 سريرًا.

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفى يشهد إنشاء مركز متكامل للأشعة التشخيصية إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة كاملة لقسم العلاج الطبيعي تشمل تغيير شبكة المياه والصرف الصحي ومضخات التزويد المتهالكة.

كما خضع كل من مصرف الدم بالمستشفى وقسم العناية الفائقة لأعمال صيانة شاملة وتجهيز.

