أعلنت الأمم المتحدة أن “منظمة الصحة العالمية تواصل شحن الإمدادات الطبية إلى كل من المناطق الحضرية والنائية في ليبيا خلال الأسبوع الماضي”.

وأوضحت، أن “شحنة من الأدوية والإمدادات التابعة لمنظمة الصحة العالمية وصلت إلى منطقة الكفرة وهي منطقة معزولة في الجنوب الشرقي”.

