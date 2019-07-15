صعقة تُنهي حياة أحد جنود الكهرباء المجهولين

نعت إدارة الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، الموظف الفني ناجي عمر امسيب، التابع لمكتب الصيانة السريعة بدائرة توزيع سرت.

وقال مكتب الإعلام في الشركة بصفحته في “فيسبوك”، إن امسيب فقد حياته إثر تعرضه لصعقة كهربائية عند قيامه بصيانة محول هوائي على خط 11 كيلوفولت، بمنطقة الحنيوة شرق سرت، الأحد.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا مع نبأ وفاة امسيب، واعتبروه “شهيد واجب”، وقال أحدهم “نرضى بقضاء الله لكن أين إجراءات العزل واحتياطات السلامة.. الله يرحم الراجل لكن المفروض حادث زي هذا ما يمشيش بدون تحقيق”.

يشار إلى المهندس في شركة الكهرباء وسيم الحوتي تعرض الثلاثاء الماضي لصعقة كهربائية أثناء قيامه بمهام أعمال الصيانة والتركيبات في دائرة توزيع درنة، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى.

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