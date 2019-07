معلمو ليبيا يدخلون في إضراب عام لحين تلبية مطالبهم

المتوسط

أعلن النقيب العام لمعلمي ليبيا عبدالنبي النف، دخول كافة المعلمين والعاملين بقطاع التعليم على مستوى ليبيا في إضراب عام، ابتداء من يوم الخميس المقبل وذلك حتى زيادة مرتبات القطاع التي أقرها مجلس النواب.

وأوضحت الناطق الإعلامي باسم النقابة نجاح العسبلي أن يوم الخميس المقبل سيكون اعتصاما لكافة المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم حتى يتم تنفيذ القانون رقم 4 المتعلق بزيادة مرتبات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم الصادر عن مجلس النواب.

ونقلت العبسلي عن النف تأكيده أن المعرقل الوحيد لتنفيذ القانون هو محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، مبينة أن النقابة ستدعو لمظاهرة حاشدة ستكون في بنغازي والبيضاء.

ولفتت إلى أن النف طالب المعلمين بأن يكونوا صفا واحدا كون الأمر يخص كافة المعلمين وعلى كل معلم أن يقول كلمته وهذه الفرصة الأخيرة التي يجب أن تثبت حقوق المعلمين ولو بالانتزاع حسب وصفه.

