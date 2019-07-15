حصيلة “مُرعبة” لاشتباكات طرابلس

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليوم الاثنين، عن حصيلة جديدة للاشتباكات في طرابلس، وذكرت أن عدد القتلى منذ اندلاع المعارك مطلع أبريل الماضي ارتفع إلى 1093 قتيلا بينهم 106 مدنيين.

وبحسب الناطق باسم المنظمة في ليبيا الدكتور أحمد العليقي، فإن الاشتباكات خلفت أيضاً 5752 مصابا بينهم 294 مدنيا، إضافة إلى أكثر من 100 ألف شخص نزحوا من بيوتهم لوقوعها قرب مناطق الاشتباكات.

وأكد العليقي أن منظمة الصحة العالمية تقوم حاليا بتدريب الأطباء الليبيين على تلبية احتياجات الصحة البدنية والعقلية للجرحى والنازحين.

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