الكويت : التحقيقات المصرية والليبية مع عشماوي كشفت الخلية الإرهابية

قال مصدر أمني كويتي، إن الكشف عن الخلية الإخوانية في الكويت، جاء على هامش التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية والليبية مع الإرهابي، هشام عشماوي، الذي تم تسليمه لمصر مؤخرا.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة الأنباء الكويتية، أن وفدا أمنيا مصريا سيصل إلى الكويت خلال الساعات المقبلة، على خلفية ضبط الوافدين المصريين الثمانية في الكويت، لاتهامهم بالاشتراك في تمويل ودعم عمليات إرهابية في مصر، مشيرا إلى نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية والليبية مع الإرهابي عشماوي، التي كشفت عن الخلية الإخوانية.

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