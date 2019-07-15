معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا يختار هواوي ضمن أذكى 50 شركة في العالم

أعلن معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا، صاحب الثقل العالمي الكبير في مجاله، عن اختيار مجلته “إم آي تي تكنولوجي ريفيو” شركة هواوي ضمن أذكى 50 شركة في العالم لهذا العام 2019.

تختار “إم آي تي تكنولوجي ريفيو” أذكى 50 شركة بناءً على ما قامت به الشركات خلال العام المنصرم، والأساليب التي استخدمتها والإنجازات التي حققتها. وتقوم بتقييم الكفاءة الأساسية للشركات ضمن التقنيات الناشئة وأي طفرات وابتكارات تقنية حققتها الشركات لنفسها أو في مجالها أو حتى للعالم عموماً. وقد اختيرت هواوي ضمن قائمة هذا العام بفضل قدراتها المذهلة في مجال الابتكار.

وألقى ويليام شو، رئيس ومدير مجلس معهد البحوث الاستراتيجية، خطاباً في قمة الصين لأذكى 50 شركة في العالم 2019 التي اختارتها “إم آي تي تكنولوجي ريفيو” لإعلان قائمة أذكى 50 شركة، سلط فيه الضوء على استراتيجية ونهج الابتكار الذي تعتمده هواوي حيث قال: “على مدار الثلاثين عاماً الماضية، قدمت هواوي ابتكارات تكنولوجية وهندسية في المقام الأول، بالإضافة إلى ابتكارات لحلول قائمة على احتياجات وتطلعات العملاء.

ونحن نسمي هذا النسخة الأولى من الابتكار. وفي المستقبل، ستسعى هواوي إلى تنفيذ النسخة الثانية من الابتكار، والتي تشير إلى الطفرات والاختراعات النظرية التي تقودها رؤية الشركة، مدعومة بالتزام هواوي الراسخ بالابتكار المفتوح والتطوير الشامل، حيث يشير الابتكار المفتوح إلى نهج وطواعية العمل على الابتكار بالتعاون مع الخبراء العالميين وكافة الأطراف المعنية بذلك، وهو عملية تتم فيها مشاركة الموارد والقدرات. أما التطوير الشامل فيعني ضرورة مشاركة نتائج أي ابتكار واستخدامها من قبل كل البشر والصناعات. ومن شأن ذلك أن يضيء مستقبل العالم وجميع مجالات العمل”.

يذكر أنه منذ عام 2010، واظبت “إم آي تي تكنولوجي ريفيو”، المجلة الإعلامية الشهيرة ذات التأثير العالمي في مجالها ويصدرها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (’MIT) بنشر قائمة سنوية تضم أفضل 50 شركة حول العالم تعتمد معايير ومقاييس عالمية تتمحور حول الجمع بين التقنيات المبتكرة ونماذج الأعمال الفعالة على أفضل نحو.

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