رئيس البرلمان يدين تفجير الهواري ويدعو إلى تمكين ليبيا من بناء مؤسسات قوية

دان رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ومجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مقبرة الهواري في مدينة بنغازي.

وأكد الطراونة بحسب وكالة الأنباء الأردنية، دعمه وتضامنه مع ليبيا في خططها ومساعيها لاجتثاث الإرهاب من جذوره، والقضاء على الفكر المتطرف، مجددا رفضه المطلق لجميع أشكال الإرهاب ومظاهره الدموية.

وناشد الطراونة المجتمع الدولي والبرلمانات العربية والدولية، والاتحادات البرلمانية، تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، وتوجيه كل الدعم لتمكين ليبيا من بناء مؤسسات قوية قادرة على دحر جميع القوى الإرهابية.

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