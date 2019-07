المتوسط:

أعلنت منظمة الصحة العالمية ، أن ” العنف في طرابلس أسفر عن مقتل 1093 شخصًا، من بينهم 106 مدنيًا، وإصابة 5752 شخصًا، بينهم 294 مدنًا.

وأضافت المنظمة في بيان لها، أن ” أكثر من 100000 شخص نزحوا من طرابلس نتيجة الاشتباكات المتبادلة بين الأطراف المتنازعة”.

وأكدت المنظمة، على تدريب الأطباء الليبيين على تلبية احتياجات الصحة البدنية والعقلية للجرحى والنازحين.

