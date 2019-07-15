اجتماعات القاهرة.. توافقات تنتظر التطبيق

كشف عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي، ما خلص إليه النواب الليبيين المجتمعين في القاهرة لتوحيد الرؤى بينهم وإنهاء الأزمة الراهنة.

وقال عبدالنبي، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الاثنين، إن النواب أصدروا اليوم بيانا ختاميا أكد على وحدة وسيادة ليبيا وأن الحل لن يكون إلا من مجلس النواب باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

وأضاف عبدالنبي أنه تم الاتفاق على اختيار مدينة ليبية للقاء أعضاء مجلس النواب على أن تكون المدينة غير خاضعة للإرهاب أو التشكيلات المسلحة، مشيرا إلى أن الأعضاء الذين قدموا من طرابلس سينقلون ماتم الاتفاق عليه في القاهرة إلى زملائهم الذين لم يحضروا للتشاور فيه.

من جهته، أوضح عضو مجلس النواب علي السعيدي أن المجلس سيضطر في الجلسة القادمة إلى اتخاذ الإجراءات بحق كل من يتغيب عن الجلسة والتي تقضي بأن يحل محله الشخص الذي بعده بناء على مقترح فبراير، مشيدا بالجهود التي قدمتها القاهرة في سبيل إنجاح هذه الملتقى الذي قال إن نتائجه كانت إيجابية.

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