رغم معركة طرابلس.. ترهونة تعج بالحياة

رغم المعركة الدائرة على بعد كيلومترات قليلة منها إلا أن مدينة ترهونة وعلى الجانب الآخر تحاول النهوض والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكلها المعتاد.

وتفتح المحلات في ترهونة أبوابها للمتسوقين والعائلات تتسوق وتقضي حاجياتها في أمن وأمان وتمارس حياتها بشكل طبيعي وييسير.

وتتواجد على جنبات الطريق سيارات دوريات المرور تعيد الهيبة للمدينة، وشرطي المرور يقف في مكانه ليضبط الشارع العام والجميع في طريقه.

بدورها تعود العائلات للفرح وشبان يقيمون الأفراح هنا وهناك ويلبسون سيارة العريس الورود والزينة، لتمارس ترهونة الحياة بشكلها الذي تتمناه كل المدن الليبية.

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