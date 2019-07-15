االمتوسط

تركز الاجتماع الذي عقده النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق”، مع رئيس ديون المحاسبة خالد شكشك، ظهر اليوم الاثنين حول الإجراءات المتخذة من قبل المجلس الرئاسي والديوان بشان متابعة تنفيذ واستكمال بعض المشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها من قبل الوزارات والمصالح الهيئات العامة، نظراً لأهميتها.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع واستكمالها وفق المدة الزمنية المحدد لها ووضع الترتيبات اللازمة لذلك .

The post “الرئاسي” يبحث سبل استكمال المشاريع المتوقفة appeared first on صحيفة المتوسط.

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