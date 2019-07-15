مطار طبرق جاهز لتسيير كافة الرحلات

قال مدير مطار طبرق الدولي سعد جاب الله، إن إدارة المطار خاطبت مصلحة المطارات بشأن جاهزية مطار طبرق لتسيير كافة الرحلات القادمة والمغادرة، مضيفا أن المطار لا توجد فيه أي خروقات أمنية.

وأشار جاب الله لقناة “218NEWS”، الاثنين، إلى أنه تم عقد اجتماعا مع الأجهزة الضبطبة والرقابية العاملة بمطار طبرق للتأكد من الجاهزية الكاملة للاستعداد لتسيير رحلة حجاج بيت الله الحرام يوم 24 من الشهر الجاري.

ولفت جاب الله إلى أن مصلحة المطارات خاطبت الشركات الناقلة “البراق والافريقية والليبية”، بشأن استئناف رحلاتها من مطار طبرق، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

وذكر جاب الله أن هناك تواصل مع شركة البراق بمعرفة المجلس التسييري بلدية طبرق وبعض الشخصيات في المدينة لاستحداث رحلة من طبرق إلى تونس.

وبشأن المشاريع بالمطار، قال جاب الله إن العقبة الوحيدة هي عدم وجود شركات مؤهلة لإنجاز المشاريع في الوقت المحدد.

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