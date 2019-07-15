“حماية سرت” تنفي تعرض المدينة لقصف جوي

نفى المتحدث باسم قوة حماية وتأمين سرت طه حديد، اليوم الاثنين، تعرض المدينة لقصف جوي أو انفجار سيارة مفخخة.

وقال المتحدث في تصريح عبر صفحة في “فيسبوك”، إن ما حدث في سرت الاثنين كان عبارة عن انفجار حاوية ذخيرة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وأشار حديد إلى قيام القوة بتنفيذ عملية ناجحة لتفجير مخلفات الحرب في منطقة السبعة.

وكان حديد قد نشر تنويها ظهر الاثنين بأن مجموعة إزالة الألغام في سرت ستقوم بتجريب جهاز خاص بتفجير الألغام ومخلفات الحرب في منطقة السبعة، مبينا أن كل الأصوات التي قد تسمع هي نتيجة التجربة.

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