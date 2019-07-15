البيان الختامي لأعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون بالقاهرة

القاهرة 15 يوليو 2019 (وال) – أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن الأعضاء المجتمعين في القاهرة اتفقوا على شرعية مجلس النواب كونه الجسم الوحيد المنتخب من الشعب وأن أي حل يجب أن يكون من خلاله.

بليحق قال خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة إنه بعد التئام مجلس النواب وتوحيد جهده سيجري تشكيل حكومة وحدة وطنية ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأكد تواصل جهود مكافحة الإرهاب، مبينًا أن الجميع متفق على إنهاء التشكيلات المسلحة في البلاد.

بليحق أشار إلى أن الاجتماعات كانت مقتصرة على الحديث عن التآم مجلس النواب وأفق الحلول، منوهًا إلى أنه سيجري الفترة القادمة عمل جهد لكي يحضر نواب أكثر من الذين شاركوا في اجتماعات القاهرة من أجل عودة عمل مجلس النواب.

وأكد أن مجلس النواب بالأساس يمثل كل ليبيا وهو الجسم الوحيد القادر في حال توافق أعضاؤه على تحقيق الوفاق ويحقق المصالحة.

وأشار بليحق إلى أنه لم يجر خلال الاجتماعات التطرق لموضوع نزع سلاح المليشيات.

وتحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة من البيان الذي جاء فيه “بدعوة كريمة من مجلس النواب المصري واللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي قام أكثر من سبعين نائبًا من مجلس النواب الليبي بزيارة إلى جمهورية مصر العربية تم خلالها زيارة البرلمان المصري والاجتماع مع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي أكدت على أهمية دور مجلس النواب الليبي وضرورة أن يكون أي حل للأزمة من خلاله.

وأجرى المجتمعون لقاءات تشاورية مغلقة عدة وذلك لمناقشة سُبل تفعيل عمل مجلس النواب ليقوم بدوره على أكمل وجه ومناقشة الأزمة الليبية الراهنة وسُبل الحل الممكنة.

وتم خلال هذه اللقاءات الاتفاق على نقاط عدة وهي التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها وعدّ ذلك خطا أحمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال، والتأكيد على أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له.

كما اتفق الحضور على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزامًا بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأكد المجتمعون على العمل مجددًا على دعوة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة.

وشدد المجتمعون على إنجاز كل البنود في جلسة مرتقبة لمجلس النواب في أي مدينة يتم الاتفاق عليها في أقرب وقت بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة. (وال – القاهرة) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال