لجنة الخارجية النيابية تستنكر إستقبال سفير نيجيريا للصادق الكحيلي بصفته رئيس مجلس النواب

ليبيا – إستنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بياناً لها اليوم الاثنين استقبال سفير دولة نيجيريا الكيس كيفاس للصادق الكحيلي الذي وصفته بــ”منتحل” صفة رئيس مجلس النواب في انتهاك قانوني ودستوري يضرب بعرض الحائط جميع قواعد الديمقراطية ويهدد بشكل واضح وحدة البلاد.

اللجنة أكدت في بيانها و الذي تلقت المرصد نسخة أن إستقبال سفير دولة نيجيريا للكحيلي يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تنظم العمل الدبلوماسي ،مشددةً على رفضها اللقاءومطالبةً في الوقت ذاته السفير بتوضيح ملابساته باعتباره مخالفا لقواعد التعامل مع مؤسسة منتخبة، على حد تعبيرها.

ودعت اللجنة السفير إلى الالتزام بالتشريعات الليبية والقواعد الدبلوماسية التي تنظم عمل البعثة تقديرا للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الواجبة في حال تنظيم لقاءات مماثلة.

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