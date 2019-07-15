السعيدي: أردوغان الأب الروحي لجماعة الاخوان الإرهابية في ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الدور التركي فى ليبيا ليس جديد ومعروف للكل منذ عام 2011.

السعيدي أوضح في حديثه لصحيفة “البلاد” السعودية اليوم الاثنين أن تدخل أردوغان في ليبيا يأتي من أجل دعم جماعة الأخوان الإرهابية ، واصفاً أردوغان بـ”الاب الروحي” لهذة الجماعة الضالة فى ليبيا.

كما أكد أن تركيا ارسلت الكثير من الأسلحة الأسلحة والداخيرة والمدراعات الى المليشيات في طرابلس ومصراتة واخير تم ارسال طائرات موجه بدون طيار.

وأشار عضو مجلس النواب إلى الدعم الاعلامي لتركيا من قنوات ليبية محسوبة على أنقرة مثل قناة ليبيا الأحرار موجود فى اسطنبول.

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