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السعيدي: أردوغان الأب الروحي لجماعة الاخوان الإرهابية في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الدور التركي فى ليبيا ليس جديد ومعروف للكل منذ عام 2011.

السعيدي أوضح في حديثه لصحيفة “البلاد” السعودية اليوم الاثنين أن تدخل أردوغان في ليبيا يأتي من أجل دعم جماعة الأخوان الإرهابية ، واصفاً أردوغان بـ”الاب الروحي” لهذة الجماعة الضالة فى ليبيا.

كما أكد أن تركيا ارسلت الكثير من الأسلحة الأسلحة والداخيرة والمدراعات الى المليشيات في طرابلس ومصراتة واخير تم ارسال طائرات موجه بدون طيار.

وأشار عضو مجلس النواب إلى الدعم الاعلامي لتركيا من قنوات ليبية محسوبة على أنقرة مثل قناة ليبيا الأحرار موجود فى اسطنبول.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اردوغان يستغل الاخوان لتحقيق اطماعه فى اقامة دولة عثمانية وفى اى لحظة ممكن يبيعهم كما فعل مع من تحالفوا من قبل واوصلوه للسلطة من اتباع الداعية الاسلامى فتح الله جولن فاردوغان يبيع ابوه من اجل مصلحته كما فعل فى حلب وغدا سيرضى بوتن بالتخلص من الخوان المفلسين المصنفين فى روسيا جماعة ارهابية ولا ننسى ان اردوغان يتحالف مع الحزب القومى العلمانى وبدونه يفقد السلطة ويرعى بيوت الدعارة لضمان اصوات مائة الف داعرة وزبائنهن ملايين الاصوات القذرة مثل الاخوان المفسدين

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