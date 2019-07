قام رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء ، اليوم الاثنين، بتسليم مركبة آلية نوع تايوتا هايلكس اللون أبيض للشركة العامة للكهرباء تابعة للشركة.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أنه ” قد تمت سرقة المركبة خلال الأيام الماضية, واسترجاعها من قِبل وحدة التحري والقبض التابع للفرع”.

