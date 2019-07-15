قبطان ألمانية تطالب أوروبا باستقبال المهاجرين في ليبيا

طالبت قبطان سفينة (سي ووتش٣) كارولا راكيته، من أوروبا استقبال جميع المهاجرين الموجودين حاليًا في مراكز إيواء اللاجئين أو بأيدي المهربين في ليبيا.

وبحسب وكالة آكي قالت راكيته في مقابلة مع صحيفة (بيلد) الألمانية، إنه “يجب نقل المهاجرين الموجودين في ليبيا على الفور إلى بلد آمن” موضحة أن “هناك نصف مليون شخص بأيدي المهربين أو في مخيمات اللاجئين في ليبيا، والذين من الضروري إخراجهم”، من البلاد، مشددة على الحاجة إلى “تسهيلات فورية لفتح ممر آمن إلى أوروبا”، لهم.

ووصفت راكيته الألمانية الجدل حول عدد اللاجئين في أوروبا بـ”السخيف جزئياً” قائلة إن “عدد الأشخاص الذين استقبلناهم لا يزال منخفضًا مقارنة بعدد الأشخاص الذين استقبلهم لبنان أو الأردن أو دول أفريقية أخرى”.

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