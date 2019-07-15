الصحة العالمية: وصول مساعدات طبية للكفرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول مساعدات طبية إلى منطقة الكفرة في الجنوب الليبي.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها تواصل إرسال الإمدادات الطبية إلى المناطق الحضرية والنائية مبينة أن مدينة الكفرة تسلمت شحنة من الأدوية واللوازم الجراحية التي كانت المنظمة أرسلتها الفترة الماضية.

وكانت المنظمة أعلنت أن فريق طبي تابع لها قام شهر مارس الماضي بفحص ومعالجة حوالي 6000 شخص في أوباري، غات، سبها مبينة أن فريق طبي تابع للمنظمة يعكف على تقديم خدمات صحية بما في ذلك الجراحة، في جنوب ليبيا.

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