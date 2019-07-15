القوات المسلحة تحرر منطقة الزطارنة في طريقها إلى العاصمة

طرابلس-العنوان

حررت القوات المسلحة اليوم الإثنين منطقة الزطارنة الواقعة ما بين تاجوراء وترهونة جنوب شرق العاصمة بعد أن تمكن اللواء التاسع من طرد الميليشيات.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن المليشيات تكبدت أثناء عملية التحرير خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، مشيرة إلى وجود اشتباكات في محيط عين زارة.

وأحرزت القوات المسلحة تقدمات مدروسة في اتجاه الوصول إلى العاصمة من الاتجاهات الشرقية والغربية والجنوبية، ويمتنع عن اقتحام الأحياء السكنية خوفا على حياة المدنيين.

وتمكنت القوات المسلحة خلال عملية” استنزاف الميليشيات الإرهابية”، بدعم من سلاح الجو من تدمير مخازن أسلحة في مناطق مختلفة من العاصمة.

وأوصلت خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية ضخمة إلى محيط طرابلس.

وتمكنت القوات المسلحة، منذ انطلاق عملية تحرير العاصمة من سحب المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق إلى مناطق مفتوحة على أطراف طرابلس، حيث ألحقت بها أضرارًا كبيرة بصفوفها وآلياتها.

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