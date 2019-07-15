الثني: الموافقة على مشاريع في اجدابيا بقيمة 63 مليون دينار

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الإثنين قرارات بشأن حل كافة المختنقات التي تواجه بلدية اجدابيا، عبر أجاز مشاريع بلغت قيمتها الإجمالية نحو 63 مليون دينار من أصل 100 مليون تم الموافقة عليها في السابق.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن ذلك جاء خلال اجتماع الثني مع رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا امبارك المنفي، والذي جرى في ديوان البلدية بمنطقة قرنادة.

ووافق الثني على عدد 19 مشروع، في مجالات الطرق وفتح المسارات، بمبلغ إجمالي وقدره 43,455,710 د.ل وتشمل المشاريع التي تمت الموافقة عليها مشاريع المياه والصرف الصحي والبالغ عددها 14 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 15,284,502 د.ل.

كما وافق الثني على 10 مشاريع خاصة بقطاع الكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 8,061,628 د.ل كما وافق على تكليف مكتب استشاري لدراسة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ووافق كذلك على توفير مستلزمات التشغيل لشركة خدمات النظافة العامة اجدابيا بقيمة 4,000,000 د.ل.

وأوضحت الحكومة المؤقتة أنه من المقرر الموافقة أيضا على مشروعات في مجالات التعليم والصحة وغيرها لاستكمال كامل القيمة التي تمت الموافقة عليها.

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