مستشفى بني وليد العام يستقبل 7 حالات جـراء لدغات العقارب

قال مصدر بمستشفى بني وليد العام لـ«بوابة الوسط»، اليوم الاثتين، إن المستشفى استقبل الليلة الماضية 7 حالات مصابة جراء لدغات العقارب، في ظل شكاوى من نقص الأمصال المخصصة للعلاج.

وذكر مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن توفير المصل الخاص بعلاج لدغات العقارب هو من اختصاص مستسفى بني وليد العام وليس إدارة الخدمات الصحية بني وليد.

ويخشى عدد من المواطنين بمدينة بني وليد، من ارتفاع معدلات لدغات العقارب هذه الأيام في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 45 درجة مئوية.

والأسبوع الماضي، اشتكى عدد من المواطنين في مدينة بني وليد عبر «بوابة الوسط» من عدم وجود المصل الخاص لعلاج لدغات وسم العقارب في الصيدلية العامة التابعة لقطاع الصحة بالمدينة.

وحمل بعض المواطنين المسؤولية كاملة للمسؤولين بوزارة الصحة وقطاع الصحة في بني وليد بسبب إهمالهم وعدم اهتمامهم بتوفير الأمصال الخاصة بعلاج لدغات وسم العقارب مستهينين بحياة المواطنين.

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