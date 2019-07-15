القبض على شخص حاول سرقة سيارة رئيس قسم المرور في سبها

ألقى عناصر الأمن بمديرية أمن سبها، اليوم الإثنين، القبض على شخص حاول السطو وسرقة سيارة رئيس قسم المرور والتراخيص التابع للمديرية، العقيد محمد الأصفر.

وقال العقيد محمد الأصفر لـ«بوابة الوسط» إن حادثة السطو جرت قرب محل للحلويات بمنطقة المهدية بعد أن ترك السيارة وبداخلها ابنته ودخل إلى المحل، وحاول أحد الأشخاص سرقتها، مشيرًا إلى أن السيارة ملك مديرية أمن سبها.

وأكد الأصفر أن مواطنين وعناصر أمن كانوا موجودين في الشارع هرعوا على الفور وتمكنوا من إيقاف الشخص ومنعه من قيادة السيارة والفرار بها، وألقوا القبض عليه وإحالته للجهات المختصة للتحقيق معه.

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