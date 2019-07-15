وزير الصحة بالمؤقتة يتوعد باتخاذ هذه الإجراءات الرادعة

اجري وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب اليوم الاثنين زيارة تفقدية فجائية للمستشفيات القروية الواقعة ببلدتي فرزوغة والبياضة القروي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن وزير الصحة تفقد عدد من الأقسام وغرف الاسعاف والطواري وغرفة العناية بالمستشفيات القروية معربا عن استياءه من تدني مستوي الخدمات الصحية وعدم الانضباط الإداري والتسيب الوظيفي مؤكدا بأن الاستهتار بحياة المواطن مرفوض ومن حق المريض مقاضاة المقصّرين.

وأكد وزير الصحة بانه سيتم محاسبه كافة المقصرين من مسؤولي تلك المرافق والأقسام وإحالتهم للتحقيق واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيالهم ما يؤدي إلى انتظام حسن سيّر العمل بالمرافق الصحية .

وأعرب عقوب عن تخوفه على الميزانيات المخصصة والمصروفة على تلك المرافق في ظل تدني مستوي الخدمات المقدمة مقارنه بالمخصصات المالية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين مشيرا إلى أن ما تم تخصيصه من ميزانية للمستشفيات القروية من شأنه الحفاظ على صحة المواطن وسلامته.

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