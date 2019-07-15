مستشفى معيتيقة تستعد لإنشاء قسم للنساء والولادة

اطلع وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى مشروع على تصميم قسم للنساء والولادة المقرر تنفيذه داخل مستشفى معيتيقة مع مهندسي الشركة المنفذة للمشروع بحضور وكيل هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن مشروع إنشاء قسم للنساء والولادة داخل مستشفى معيتيقة يمتد على مساحة 3000 متر وسيتكون المبنى من 3 طوابق وبسعة سريرية تبلغ 70 سريرًا.

ويشهد مستشفى معيتيقة حاليًا إنشاء مركز متكامل للأشعة التشخيصية إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة كاملة لقسم العلاج الطبيعي تشمل تغيير شبكة المياه والصرف الصحي ومضخات التزويد المتهالكة.

كما خضع كل من مصرف الدم بالمستشفى وقسم العناية الفائقة لأعمال صيانة شاملة وتجهيز.

يشار إلى أن وكيل عام وزارة الصحة تفقد قبل 5 أيام مشاريع الصيانة الجارية داخل مستشفى معيتيقة واطلع على مراحل إعادة تهيئة المساحات الخضراء داخل مبنى المستشفى.

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