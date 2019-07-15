القبض على 55 مهاجرًا في طبرق وضبط متهم بتهريبهم يعمل بمديرية الأمن

قال رئيس قسم التحريات والقبض بجهاز الأمن الداخلي طبرق، النقيب أشرف هارون، إن قوة تابعة للجهاز داهمت وكراً لأحد مهربي وتجار البشر في المدينة، وتمكنت من إلقاء القبض على 55 مهاجرًا غير شرعي من المصريين كانوا بداخله.

وأوضح هارون لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن مداهمة الوكر جرت بعد تشكيل قوة أمنية فور ورود بلاغ إلى جهاز الأمن الداخلي في طبرق يفيد بوجود وكر في المدينة لأحد تجار البشر يوجد به عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين من المصريين.

وأكد هارون مداهمة الوكر والقبض على تجار البشر والمهاجرين الذين كانوا بداخله من المصريين، البالغ عددهم 55 مهاجرًا، مشيرًا إلى حدوث مقاومة من قبل المتهمين و«تم ضبط المتهم الأول بعد مقاومته بالسلاح الخفيف، فيما تمكن اثنان آخران من الهروب وجارٍ البحث عنهما».

ولفت هارون إلى أنه «بعد التحقيق مع المتهم الأول اتضح أنه فرد من أفراد مديرية أمن طبرق وتم تحويله لسجن قرنادة بعد اكتمال التحقيقات معه وإطلاع الغرفة الأمنية المشتركة ومديرية الأمن ومنطقة طبرق العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية».

وألقت الكتيبة 106 التابعة لرئاسة الأركان بالقيادة العامة، المتمركزة في مدينة طبرق مطلع الأسبوع الجاري، على عدد من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المصرية بالقرب من منطقتي العزيات والمخيلي (160 كلم جنوب غرب مدينة طبرق).

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