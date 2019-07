أعلنت وزارة العدل استئناف العمل مجدداً بمشروع إنشاء إدارة القضايا بوزارة العدل فرع بنغازي بتاريخ 18 نوفمبر 2018 وذلك استناداً إلى التفويض المالي رقم 29 لسنة 2018 ورقم العقد 58 لسنة 2013 لتسهيل العمل القضائي وقيام إدارة القضايا بمهامها.

أشرف على هذا المشروع مهندسو إدارة التخطيط ببنغازي وتم تقديم التقارير الفنية حول سير أعمال المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز به 20٪ حيت لاتزال الأعمال جارية في التمديدات الكهربائية بعد الانتهاء من أعمال المباني وتركيب الرخام والنوافذ من قبل الشركة المنفذة، وقد تم تحديد موعد التسليم النهائي للمشروع في 18 مايو 2020، وذلك بحسب البيان.

The post استئناف مشروع إنشاء مبنى إدارة القضايا ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية