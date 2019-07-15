الصحة العالمية: اشتباكات طرابلس خلفت أكثر من 6.800 قتيل وجريح

أعلن الناطق باسم منظمة الصحة العالمية بليبيا أحمد العليقي ارتفاع أعداد ضحايا اشتباكات العاصمة طرابلس.

وقال العليقي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن اشتباكات طرابلس طرابلس أدت لمقتل 1093 شخصً، بينهم 106 مدنيًا، وإصابة 5752 شخصً بينهم 294 مدنًيا بالإضافة لنزوح أكثر من 100000 شخص.

وأوضح العليقي أن منظمة الصحة العالمية تقوم بتدريب الأطباء الليبيين على تلبية احتياجات الصحة البدنية والعقلية للجرحى والنازحين.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس.

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