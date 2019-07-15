المتوسط:

قال النائب علي الصول عضو البرلمان ، إن مجلس النواب يعمل خلال الفترة المقبلة على تشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة لحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي.

وأكمل الصول، في تصريحات صحفية له ، أن البرلمان هو الجسم الشرعي الوحيد، الذي يحق له اتخاذ أي خطوات بعيدة أيضا عن مجلس الدولة.

وتابع أن المجلس سيجتمع في أي مدينة ليبية لمناقشة تشكيل الحكومة، وأن القاهرة ترحب باستضافة أية اجتماعات أخرى، حال تعسرها في الداخل الليبي.

وأوضح أن المجتمعين في القاهرة أكدوا على وحدة ليبيا، كما رحبوا بانضمام الأعضاء من المناطق الأخرى خلال بحث عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار إلى النواب الذين شاركوا اجتماعات القاهرة أكدوا على، وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها، واعتبار ذلك “خط أحمر” لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.

The post برلماني: البرلمان سيعمل على تشكيل حكومة وطنية بديلة عن ” الرئاسي” appeared first on صحيفة المتوسط.

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