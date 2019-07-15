تركيب جهاز طبي حديث بمركز طبرق الطبي‎

أكد مدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي ” الدكتور عدنان بودية ” عن البدء في تركيب جهاز منظار علوى وسفلى حديث الصنع 2018 عن طريق شركة الشفاء الوكيل لشركة ” فوجى ” اليابانية

بودية أضاف فى تصريح خاص لمراسل بوابة إفريقيا الإخبارية بطبرق أنه سيتم الشروع في عملية الكشف الأسابيع القادمه لتخفيف الأعباء على المرضى الذين كانوا يتكبدون ويلات السفر أو القيم الماليه الباهضه بالمصحات و ذلك وفق خطة عمل ادارة مركز طبرق الطبي لعام 2019.

واقيمت خلال هذه الزيارة ورشة عمل تدريبية للأطباء و الفنيين حول كيفية إستخدام هذا الجهاز الأول فى مركز طبرق الطبي .