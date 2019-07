قام رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء بتسليم مركبات إطفاء لمديرية أمن غدامس وبحضور مدير الأمن ورئيس فرع هيئة السلامة الوطنية غدامس.

والجدير بالذكر بأن هذه المركبات قد تم استرجاعها من قبل فرع الإدارة خلال المدة الماضية والتي كانت مسروقة ومُجهزة بالكامل ونوعها .(MAN)

ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم وزارة الداخلية لمديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لها, لتقديم الخدمات للمواطنين, في مجال العمل الأمني والسلامة الوطنية.

The post تسليم مركبات إطفاء لمديرية أمن غدامس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية