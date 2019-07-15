الاستعداد للانتخابات في 3 بلديات

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية اختتام الورشة التدريبية لمدربي مراكز الاقتراع في 3 بلديات على عملية الاقتراع والفرز والعد وذلك استعدادا لاقتراع هذه البلديات أغسطس المقبل.

وبينت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن الورشة التدريبية شملت مدربي مراكز الاقتراع في بلديات الشرقية، القطرون، تراغن وذلك بحضور رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية.

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أعلنت اجراء انتخابات في بلديات سبها، براك الشاطئ، إدري الشاطئ، الرحيبات، أوباري، القرضة الشاطئ، الشويرف، زلطن، وادي البوانيس، الغريفة، وازن، رقدالين، وادي عتبة، بنت بيه، زوارة، باطن الجبل، القلعة، الريانية، نالوت، الحوامد، غدامس.

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