تراجع إيرادات ليبيا من النفط 8 بالمئة خلال 6 أشهر

كشفت بيانات رسمية، الإثنين، عن تراجع إيرادات ليبيا من النفط 8 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2019.

وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان، اليوم، إن الإيرادات النفطية للبلاد تراجعت إلى 14.348 مليار دينار ليبي ( 10.28 مليار دولار).

وحسب بيانات المصرف، سجلت الإيرادات النفطية لدى ليبيا نحو 15.60 مليار دينار ليبي (11.17 مليار دولار) في النصف الأول من 2018.

وأشار البيان إلى أن إيرادات النفط شكلت نحو 93 بالمئة من إجمالي الإيرادات للبلاد والبالغة 15.469 مليار دينار ( 11.08 مليار دولار).

وحسب بيانات (أوبك)، تراجع إنتاج ليبيا من النفط 58 ألف برميل يوميا إلى 1.113 مليون برميل يوميا في يونيو/ حزيران 2019 مقابل 1.170 مليون برميل يوميا في الشهر السابق عليه.

وتهدف ليبيا لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 1.4 مليون برميل يوميا، خلال وقت لاحق من 2019، مقابل 1.1 مليون برميل يوميا في مارس/ آذار الماضي، و 1.6 مليون برميل يوميا في 2010.

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