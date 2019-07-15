تضارب الأنباء حول انفجار بمقر لقوات الوفاق في سرت

شهدت مدينة سرت، الإثنين، انفجارا “ضخما” بمقر كتيبة عسكرية تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ما تسبب في أضرار مادية بعدة منازل، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا على الفور، وفق مصدر عسكري.

وقال مصدر من الوفاق إن انفجارا قويا وقع مساء الإثنين بمقر الكتيبة 604 السلفية التابعة لحكومة الوفاق في مدينة سرت، مضيفا أن “انفجار كبيرا وقع بمخزن للذخيرة بمقر كتيبة 604 السلفية الملاصق لمدرسة اليرموك بالحي السكني رقم 3 في مدينة سرت”.

وأشار إلى أن الانفجار الذي وصفه بالـ”الضخم” أسفر عن “أضرار جسيمة بالمنازل والمحال الملاصقة للمقر بشارع مراح ووصلت أضراره لمستشفى المدينة”.

وعن سبب الانفجار، أوضح المصدر أنه “ناتج عن انفجار بقايا صواريخ طيران نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وتلك الصواريخ كانت بالقرب من مخزن الذخيرة التابع للكتيبة”.

ونفى المصدر ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن أن “السبب كان ضربة لطيران بدون طيار”. وحتى الساعة 18.30 تغ، لم يصدر تعقيب فوري من حكومة الوفاق بخصوص الانفجار.

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