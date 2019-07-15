“عُرس انتخابي” جديد ينتظر 3 مدن

أعلنت ‎اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، الاثنين، اختتام ورشة تدريبية للمدربين الأساسيين على عملية الاقتراع والفرز والعد، تحضيرا للانتخابات في الشرقية والقطرون وتراغن.

وقالت اللجنة بصفحتها في “فيسبوك”، الاثنين، إن هذه الدورات تهدف للتجهيز للمرحلة الثانية من برنامجها الانتخابي باقتراع بلديات تراغن والشرقية والقطرون خلال شهر أغسطس.

من جهة أخرى أعلنت اللجنة المركزية تمديد استقبال ملفات المرشحين لانتخابات الشرقية والقطرون حتى يوم الخميس الموافق 18/7/2019.

ودعت جميع الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية تسليم ملفات الترشح بمقار اللجان الفرعية المعنية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساء.

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