عقوب يحيل “مقصرين” بعدة مستشفيات إلى التحقيق

قرر وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، إحالة “المقصرين” من العاملين في المستشفيات القروية الواقعة في بلدتي فرزوغة والبياضة القروي، إلى للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.

جاء ذلك خلال زيارة فجائية قام بها عقوب، الاثنين، إلى المستشفيات القروية للوقوف على الأقسام وغرف الإسعاف والطوارئ وغرف العناية فيها.

وقالت الوزارة بموقعها الإلكتروني، إن عقوب عبر عن استيائه من تدني مستوى الخدمات الصحية وعدم الانضباط الإداري والتسيب الوظيفي، وأكد أن الاستهتار بحياة المواطن مرفوض وأن من حق المريض مقاضاة المقصّرين.

وأكد الوزير أنه سيتم محاسبة كافة المقصرين من مسؤولي تلك المرافق والأقسام وإحالتهم للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم ما يؤدي إلى انتظام سير العمل بالمرافق الصحية.

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